Recuperate due lesene in marmo trafugate nel 1991 I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale le restituiscono alla curia di Napoli

Due lesene in marmo policromo del settecento, parte dell’altare maggiore della chiesa Santa Maria delle Grazie a Caponapoli, saranno consegnate il 13 aprile 2021 alle 10:30 all’interno del Seminario arcivescovile di Capodimonte dal comandante del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Napoli, maggiore Giampaolo Brasili, al direttore dell’ufficio per i beni culturali ecclesiastici della diocesi di Napoli Adolfo Russo.