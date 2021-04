Colpo di pistola a scopo intimidatorio contro un uomo in auto Già vittima di un agguato fallito il 26 settembre dello scorso anno

Notte movimentata a Napoli. Un colpo di pistola calibro 7,65 è stato esploso a scopo intimidatorio nei confronti di un uomo già vittima di un agguato fallito il 26 settembre dell’anno scorso mentre era in compagnia di un amico. Indagini in corso da parte di polizia e carabinieri per ricostruire l'accaduto.