Covid e proteste a Napoli: si rischia lo scontro fisico Durante la manifestazione, contuso un agente della polizia municipale

Non si placano le proteste a Napoli. Quella di ieri è stata una giornata ad altissima di tensione. In via Verdi all'interno e all'esterno della sede del consiglio comunale i momenti più convulsi.

Un gruppo di disoccupati del movimento “7 novembre” ha fatto irruzione nel palazzo ed è andato ad occupare una delle aule delle commissioni, spintonato anche un agente della polizia municipale in servizio davanti all'edificio che aveva invano provato a fermare i manifestanti.