Lavori di un privato nel Parco regionale: sequestrata area Blitz dei carabinieri nel quartiere Pianura a Napoli

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli i carabinieri della stazione Pianura insieme a quelli della stazione forestale di Napoli hanno ispezionato un fondo agricolo in via sartania.

I militari hanno riscontrato evidenti lavori di movimento terra. Il fondo è di proprietà del Comune di Napoli ma i militari hanno constatato che fosse gestito, senza alcun titolo da un 25enne del posto. L’uomo aveva effettuato i lavori di movimento terra con ruspe e mezzi meccanici, aveva pensato bene di delimitare l’accesso alla zona anche con un cancello.

I carabinieri hanno accertato che la zona interessata dai lavori abusivi ricade nell’area del Parco Regionale dei Campi Flegrei. L’area è precisamente la zona c, ovvero la riserva controllata e protetta dal vincolo paesistico "Agnano - Camaldoli".

Il 25enne è stato denunciato per abusivismo edilizio e opere edili in area vincolata. L’area è di 7mila metri quadrati e i carabinieri hanno sequestrato tutte e due le particelle interessate dai lavori. Sequestrato anche un cancello in ferro zincato posto senza alcuna autorizzazione all'inizio della strada di accesso.