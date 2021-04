In auto con la droga: un arrestato e un denunciato. Controlli della Polizia al Rione Bisignano

Gli agenti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Gerardo Chiaromonte un’auto con tre persone a bordo.

I poliziotti hanno rinvenuto addosso ad uno dei passeggeri una bustina contenente 0,6 grammi circa di marijuana, 15 involucri con circa 8,5 grammi di cocaina e 2325 euro, mentre l’altro occupante è stato trovato in possesso di 6 grammi circa di cocaina.

Si tratta di un 23enne napoletano con precedenti a carico. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro passeggero, un 17enne napoletano con precedenti di polizia, denunciato per il medesimo reato ed affidato ai genitori. Inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.