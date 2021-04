Grave esplosione ai Colli Aminei a Napoli: si indaga Distrutte le saracinesche di un'attività commerciale

Un forte boato ai Colli Aminei. Le saracinesce di un negozio distrutte, dalle foto pare che i danni sembrano essere stati causati (il condizionale è d'obbligo) da un'esplosione partita dall'esterno del negozio.

"Dalle prime informazioni, pare che i proprietari del negozio hanno denunciato pochi giorni fa l'incendio della propria auto. Un quadro che va chiarito immediatamente. Sono in contatto con Questura e Vigili del Fuoco." E' quanto afferma con preoccupazione Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità al Comune di Napoli.

"Se le notizie dovessero essere confermate, ci troviamo di fronte ad un atto gravissimo. Uno degli effetti collaterali del CoronaVirus è una aggressività della criminalità in questa città come da anni non si vedeva.

Come al solito, sappiamo da che parte schierarci."