Discarica a cielo aperto e degrado a Casoria Europa Verde: “Richiesti controlli e bonifica dell’area ma bisogna prevedere interventi ordinari"

Ci troviamo a Casoria, nei pressi di una importante catena internazionale di spedizioni. Questo degrado ci affligge da anni”.- è l’ennesima segnalazione da parte dei cittadini sul problema degrado e rifiuti che perviene al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo richiesto degli interventi di bonifica ma appare evidente che il problema va risolto a monte e non intervenendo quando la situazione diventa d’emergenza. Servono interventi ordinari programmati ed occorre combattere una certa mentalità incivile e criminale che distruggendo la nostra terra.”- commenta il Consigliere Borrelli.

“La strada la questione è via Locatelli. Ho provveduto ad informare la polizia municipale per i dovuti accertamenti ed ho avvisato la società Casoria Ambiente per richiedere una pulizia dell’area, ringraziamo i cittadini per le segnalazioni.”- conclude Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria e coordinatore di Europa Verde per l’area nord di Napoli .