Spaccia droga dalla finestra: arrestata Nei guai una 40enne napoletana

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Nicola Capasso angolo via Giovanni Tappia, hanno notato due giovani a bordo di un motociclo che hanno ricevuto qualcosa, in cambio di denaro, da una donna affacciata alla finestra di un’abitazione.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato gli acquirenti trovandoli in possesso di due involucri di marijuana; inoltre, hanno effettuato un controllo nell’appartamento della spacciatrice dove hanno rinvenuto 34 involucri del peso di circa 35 grammi della stessa sostanza, 110 euro, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Una 40enne napoletana con precedenti a carico, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre i due giovani, un 26enne di Massa di Somma e una 29enne di Ercolano, sono stati sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo. Infine, il conducente dello scooter è stato denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo è stato sottoposto a sequestro.