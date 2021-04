Scoperti 2 circoli abusivi e un bar in piena attività Notte di controlli dei Carabinieri, sanzionate 25 persone

Notte di controlli dei carabinieri. Scoperti 2 circoli abusivi e un bar in piena attività. sanzionate 25 persone. A pochi minuti dalla mezzanotte i carabinieri della stazione di borgo Loreto hanno sanzionato 6 persone per violazione alla normativa covid.

All'interno di una palazzina al cui ingresso campeggiava una vecchia insegna che pubblicizzava una trattoria, 6 persone si erano riunite per giocare a poker texano. Si trattava in realtà di un circolo abusivo e quando i carabinieri sono intervenuti hanno trovato fiches e carte da gioco francesi. Sono stati tutti sanzionati.



Abusivo anche un secondo circolo scoperto in piazza Santa Maria della Fede, a pochi passi da piazza Garibaldi. Al suo interno i carabinieri hanno identificato e sanzionato 6 persone che giocavano a carte.

Durante lo stesso servizio ma un'ora più tardi, i militari hanno sanzionato 13 persone che gustavano cornetti appena acquistati in un noto bar.

All'esterno del bar anche un banco per la preparazione delle crepes destinate, nonostante le prescrizioni ancora imposte, alla folta clientela notturna. Anche il titolare è stato sanzionato: l’attività sarà segnalata per la sanzione accessoria della chiusura per giorni 5.