Ruba uno scooter: intercettato e denunciato Nei guai un 24enne napoletano

Gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carnaro hanno notato due uomini che stavano spingendo a mano uno scooter. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato uno di loro accertando che il motoveicolo presentava segni di effrazione al bloccasterzo e che era stato rubato poco prima in via Divisione Siena. Un 24enne napoletano con precedenti a carico, è stato denunciato per furto aggravato, mentre il motociclo restituito al proprietario.