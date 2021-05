Atti sessuali con minori e adescamento: arrestato 37enne Eseguito nel napoletano un provvedimento emesso dal tribunale di Bologna

I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per atti sessuali con minorenni e adescamento di minori un 37enne napoletano già noto alle forze dell’ordine in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Bologna.

I militari dell’Arma lo hanno scovato a Varcaturo. Il 37enne sapeva dell’arrivo imminente del provvedimento ed ha tentato di far perdere le proprie tracce ma le immediate indagini dei Carabinieri hanno permesso di individuarlo ed arrestarlo. L’uomo è stato accompagnato in carcere a Poggioreale.