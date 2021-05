Secondo tragico investimento sui binari in Campania Dramma alla stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano

Dopo l'uomo travolto e ucciso da un treno a Sarno in serata una nuova tragedia, questa volta nel napoletano. E' successo alla stazione di Frattamaggiore-Grumo Nevano.

La vittima è una donna, travolta da un treno in transito. Sul posto carabinieri e agenti della polfer. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Sospeso il traffico ferroviario nel tratto Aversa-Napoli. La nota di Rfi: "Sulla linea Formia - Napoli, il traffico ferroviario è sospeso tra Aversa e Napoli Centrale per l’investimento di una persona da parte di un treno. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria, con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso."