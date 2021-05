Droga in un sacco nero sequestrata dai carabinieri Controlli nel rione Traiano a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, durante un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto in un sacco nero depositato in un’aiuola in Via Marco Aurelio quasi un chilo di marijuana. 935 grammi di “erba” già suddivisa in 620 dosi pronte per lo spaccio che, immesse nel mercato avrebbero fruttato oltre 5 mila euro.

La droga è stata sequestrata.