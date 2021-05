Secondigliano, tentano di rubare in un garage: arrestati Nei guai due napoletani di 41 e 45 anni

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e dei commissariati Secondigliano e San Carlo Arena, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Secondigliano per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, una volta arrivati nel cortile di uno stabile, hanno sorpreso e bloccato due persone con il volto travisato che stavano armeggiando davanti alla saracinesca di un box; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, nei pressi del garage, diversi arnesi atti allo scasso. Due napoletani di 41 e 45 anni con precedenti a carico, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.