"Furto a spinta" conduce carabinieri in deposito scooter rubati: due arresti Operazione in sinergia con la polizia locale

I carabinieri di Castellammare di Stabia, insieme a personale della polizia locale, hanno concluso questa notte un servizio di controllo del territorio, organizzato nelle zone più affollate della città ai piedi dei Lattari.

Due le persone arrestate per furto. Sono stati sorpresi mentre spingevano uno scooter appena rubato. Un furto “a spinta” che non è sfuggito ai militari. Hanno seguito i due fino ad un deposito che sembrava abbandonato.

Bloccati e arrestati dopo una violenta colluttazione, entrambi ventenni sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. Nelle tasche di uno dei due anche un coltello.

Nel deposito altri 3 scooter rubati, poi restituiti ai legittimi proprietari. Durante il servizio sono state sanzionate 4 persone per uso di droga. 15 le contravvenzioni al codice della strada notificate, gran parte per guida senza casco e assicurazione.