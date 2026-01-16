Champions, Copenhagen-Napoli: programma di allenamenti e conferenze pre-partita

Martedi torna la Champions League, dopo oltre un mese, e il Napoli affronterà un match delicatissimo per il prosieguo nella massima competizione europea contro l'FC Copenhagen. Definito il programma di allenamenti e conferenze della vigilia:
Ore 11:00 Allenamento Open SSCN (primi 15 minuti) al SSC Napoli Training Center
Ore 14:30 Allenamento Open FC Copenhagen (primi 15 minuti) presso il Training Ground in Frederiksberg
Ore 17:00 Conferenza Neestrup (allenatore) + calciatore allo stadio Parken
Ore 19:15 Conferenza Conte + calciatore allo stadio Parken