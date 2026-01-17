Rider indisciplinati, guidano sui marciapiedi e contromano: sanzionati Operazione dei carabinieri a Napoli

Spregiudicati, girano contromano, invadono i marciapiedi come fossero piste e spesso non hanno l’ombra di un documento di circolazione in regola.

E’ questo lo scenario emerso durante i controlli dei Carabinieri e della polizia locale al Vomero, dove l’attenzione si è concentrata soprattutto sul comportamento dei rider impegnati nelle consegne a domicilio.

Già 8 finora i rider sanzionati, tutti per gravi violazioni del codice della strada. C’è chi è stato sorpreso a circolare contromano, chi non aveva assicurazione, casco o patente. E chi ha collezionato tutte e quattro le violazioni precedenti in un unico colpo.

Pur di rispettare i tempi di consegna, alcuni centauri non hanno esitato a percorrere marciapiedi, mettendo a rischio pedoni, famiglie e anziani in uno dei quartieri più affollato della città.

Un comportamento pericoloso e sempre più diffuso che trasforma la fretta in pericolo quotidiano, specie di sera quando il numero dei rider in giro è massiccio.

Durante il servizio sono stati raccolti altri risultati importanti. 3 le persone denunciate per guida senza patente. Una di queste ha appena 15 anni ed era in sella ad uno scooter 300. 4 le persone sanzionate per uso di stupefacenti. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane