La lettura torna protagonista a Nola con un appuntamento che promette emozioni Chiara Tortorelli presenta il libro "L'amore impossibile"

La lettura torna protagonista a Nola con un appuntamento che promette emozioni, riflessioni e grande partecipazione. Lunedì 19 gennaio, alle ore 18.00, il Caffè Letterario della Mondadori di piazza Marconi aprirà le porte a un nuovo incontro culturale dedicato ai libri e alle storie che sanno lasciare il segno.

Ospite della serata sarà la scrittrice Chiara Tortorelli, che presenterà il suo intenso romanzo “L’Amore Impossibile”, un’opera capace di parlare al cuore dei lettori, affrontando con delicatezza e profondità i sentimenti, le scelte e i silenzi che spesso accompagnano le relazioni più complesse.

Un libro che invita a fermarsi, a riflettere, a riconoscersi, soprattutto in un tempo in cui l’amore viene spesso raccontato in modo superficiale.

Un romanzo che chiude la cosiddetta "trilogia eretica" della Tortorelli, iniziata nel 2021 con il libro "Lilith", la donna simbolo del femminile eretico e ribelle, proseguita nel 2023 con "Eresia", un testo che racconta le donne, i soprusi di cui sono state vittime ma anche la loro forza, sino al 2025 con "L'amore impossibile".

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è la direttrice della libreria, la giornalista Autilia Napolitano, che dichiara:

"La libreria deve essere un luogo vivo, capace di accogliere storie e persone. Presentare libri come “L’Amore Impossibile” significa offrire ai lettori, soprattutto ai più giovani, l’occasione di confrontarsi con temi profondi e attuali. La lettura resta uno strumento potentissimo di libertà e consapevolezza".

A rendere ancora più significativo l’incontro sarà la partecipazione delle amiche della Fidapa di Nola, presieduta da Filomena Tufano, da sempre impegnate nella promozione della cultura, della formazione e del ruolo della donna nella società. Una presenza che arricchisce l’evento di valore sociale e simbolico, confermando quanto la sinergia tra associazioni e realtà culturali possa generare occasioni preziose per il territorio.