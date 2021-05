Aggredisce moglie e suocero: arrestato dalla Polizia Era armato di una pala di ferro e un'accetta

Gli agenti del Commissariato Pianura, sono intervenuti in via Vicinale San Antonio dei Pisani per una segnalazione di lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato un uomo che stava dando in escandescenze e lo hanno bloccato accertando che, poco prima, aveva aggredito la moglie e il suocero con una pala in ferro ed un’accetta. Si tratta di un 35enne napoletano con precedenti a carico, arrestato per maltrattamenti in famiglia.