Sorpresi con tabacchi lavorati esteri e munizioni: denunciati In azione il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti del reparto prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Luigi Serio un uomo e una donna a bordo di uno scooter.

I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno del bauletto del mezzo, 15 stecche di tabacchi lavorati esteri del peso di circa 3 kg; inoltre, con il supporto di una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del conducente in vico Gabella della Farina dove hanno rinvenuto altri 675 pacchetti di sigarette per un peso complessivo di 13,5 kg.

Due napoletani di 20 e 27 anni, sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; infine, al conducente sono state contestate due violazioni del odice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita e mancanza di copertura assicurativa, mentre il passeggero è stato denunciato per detenzione abusiva di munizioni poiché trovato in possesso di 44 cartucce di vario calibro.