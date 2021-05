I carabinieri arrestano esponente del clan Ascione Dovrà scontare 2 anni e mezzo di carcere

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e quelli della tenenza di Ercolano hanno arrestato una 61enne del luogo, esponente del clan Ascione-Papale. La donna, raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di Appello di Napoli, per una condanna di 7 anni e 4 mesi di reclusione, dovrà ancora scontare circa 2 anni e mezzo di carcere per un cumulo di pena derivante da reati associativi. È stata accompagnata in carcere a Pozzuoli.