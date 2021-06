Donna non vedente precipita da un balcone e muore Tragico due giugno nel napoletano

Una donna non vedente per cause in corso di accertamento è precipitata al suolo dal balcone della sua abitazione ed è morta. La tragedia è avvenuta nel napoletano. E' successo alle prime luci dell'alba in via Spallanzani, a confine tra i comuni di Giugliano e Villaricca. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso. I carabinieri intervenuti sul posto, stanno ricostruendo l'accaduto. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.