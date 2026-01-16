Napoli-Sassuolo, chiusura svincolo Fuorigrotta della Tangenziale Dalle 19 in entrambe le direzioni

In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Sassuolo, su richiesta della Prefettura di Napoli, lo svincolo di uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli sarà chiuso, in entrambe le direzioni dalle ore 19 di domani e fino a cessate esigenze. Per i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall'autostrada si consiglia l'uscita di Agnano. La decisione, informa la Tangenziale di Napoli Spa, è stata presa nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica allo scopo di prevenire possibili criticità nella viabilità in occasione degli incontri casalinghi del Napoli.