Napoli, a Città della Scienza è tempo di supereroi Nel weekend il fumetto incontra la fisica

Un viaggio dove la fantasia diventa realtà. Ogni bambino ha certamente un eroe nel cuore. Per questo, sabato 17 e domenica 18 gennaio, a Napoli Città della Scienza apre le porte per ospitare un appuntamento speciale: "La Scienza dei Supereroi". Realizzato in collaborazione con "Ma Dove Vivono i Cartoni?", questo weekend non sarà una semplice passeggiata al museo, ma una vera e propria visita guidata interattiva pensata per coinvolgere tutta la famiglia.

Verrà esplorato quel confine magico dove il fumetto incontra la fisica. Esperimenti dal vivo: la scoperta do principi scientifici che potrebbero spiegare i superpoteri più incredibili; visite guidate coinvolgenti: momenti di confronto e gioco per dimostrare che la realtà sa essere ancora più sorprendente della fantasia…. Insomma, l'occasione perfetta per stimolare la mente dei più piccoli e far tornare bambini i più grandi. Non solo superpoteri...Oltre all'avventura con gli eroi preferiti, ci si potrà abbandonare alle meraviglie del cosmo con gli spettacoli del Planetario e immergersi nel misterioso micromondo della mostra Insetti & Co.