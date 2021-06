Schianto auto contro camion nel bolognese: muore 30enne napoletano La tragedia è avvenuta a Vergato sulla statale 64 Porrettana

Terribile incidente nel bolognose. In un violento scontro tra un'auto e un camion ha perso la vita un 30enne di Grumo Nevano. La vittima, Antonio Corigliano era residente a Gaggio Montano. La tragedia è avvenuta a Vergato sulla statale 64 Porrettana. Secondo i primi rilievi, il giovane pare che stava rientrando a casa dopo il turno di notte come guardia giurata. Il conducente dell’autocarro è rimasto illeso. Chiusa al traffico per ore la statale Porrettana.