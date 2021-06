Malore al calcetto, muore durante la commemorazione del fratello Dolore e sconcerto a Poggiomarino

Dolore e sconcerto a Poggiomarino, per la morte assurda di Giuseppe Perrino, deceduto dopo un malore sul campo di calcetto presso il quale stava prendendo parte ad una partita commemorativa in ricordo di suo fratello Rocco, venuto a mancare tre anni fa. Rocco era deceduto una settimana dopo a causa una caduta in bicicletta. Un triste e atroce destino per Giuseppe, tra lo sconcerto dei suoi amici che non avrebbero mai immaginato una tragedia simile.