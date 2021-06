Quindicenne arrestato dai carabinieri: nelle tasche soldi e 125 dosi Il minore è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa di giudizio

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 15enne incensurato di San Pietro a Patierno.

I militari in uno dei quotidiani servizi anti droga effettuati nel complesso di edilizia popolare denominato “Cisternina”, hanno notato il ragazzo che passeggiava di sera in via Leopardi e lo hanno controllato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di hashish, 6 dosi di marijuana e di 114 dosi di crack. La droga, pronta per essere venduta, è stata sequestrata così come i 264 euro trovati nelle tasche del 15enne ritenuti proventi del reato. L’arrestato è stato accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei in attesa di giudizio.