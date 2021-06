Lungomare: controlli interforze nella zona dei baretti Denunciato un 17enne casertano, trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 19 centimetri

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e della divisione polizia amministrativa e sociale e i militari dell’arma dei carabinieri e del comando provinciale della guardia di finanza hanno effettuato controlli nella zona dei baretti, via Generale Orsini, via Partenope e via Francesco Caracciolo.

Nel corso dell’attività sono state identificate 276 persone, di cui una sanzionata poiché priva della mascherina, e controllati 5 esercizi commerciali; inoltre, in piazza Vittoria i poliziotti hanno denunciato un 17enne casertano poiché trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 19 centimetri.

Infine, in via Generale Orsini e via Francesco Caracciolo hanno denunciato due napoletani di 36 e 49 anni con precedenti poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, hanno notificato loro un ordine di allontanamento.