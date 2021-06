Arriva la pioggia e le strade di Napoli e provincia si allagano subito Europa Verde: "Ennesimo allagamento del sottopassaggio che porta alla stazione dell'alta velocità"

E' bastata un poco di pioggia e le strade di Napoli e provincia si sono di nuovo allagate. "A Napoli alcune strade a partire da via Don Bosco sembravano dei fiumiciattoli o dei torrenti in piena. Allagato nuovamente anche il sottopassaggio che conduce alla stazione dell'alta velocità di Afragola che, per questo, è periodicamente isolata. Altro che incapacità di sfruttare le enormi potenzialità di cui si parla da anni. Qua non si riesce ancora a garantire l'ordinario" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco EmilioBorrelli.