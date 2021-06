Delitto Verrano, condanna definitiva per il cugino sicario I familiari denunciano: «È gravemente malato»

Per Francesco Valentinelli, imputato per l’omicidio del cugino Gennaro Verrano, la condanna diventa definitiva, ma la sua sopravvivenza dietro le sbarre di Poggioreale - come riporta Luigi Nicolosi sul Roma - potrebbe essere appesa a un filo. Il sicario dei Quartieri Spagnoli è affetto da un grave disturbo ossessivo compulsivo, la tricotillomania, patologia che lo spinge a strapparsi continuamente i capelli e a compiere atti di autolesionismo.