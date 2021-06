Droga e parcheggiatori abusivi: un arresto e due denunciati Napoli: Controlli a largo raggio dei carabinieri.

Servizio a largo raggio per i carabinieri della compagnia Napoli Vomero. I militari, insieme ai Carabinieri del Reggimento Campania, hanno setacciato le strade della città. 86 le persone identificate e 65 i veicoli controllati. Denunciati 4 parcheggiatori abusivi ed 1 ragazzo trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Durante le operazioni, un arresto. A Scampia i carabinieri della stazione di Napoli Marianella hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio giancarmine esposito, 40enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 4 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 49 grammi. Rinvenuto e sequestrato anche materiale per il confezionamento della droga. L’arrestato è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio.