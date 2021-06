Chiuso ingresso del parco Virgiliano per rischio crollo anfore Europa Verde: "Ennesima sconfitta per la città di Napoli"

"La chiusura dell'ingresso principale del Parco Virgiliano a causa del rischio crollo anfore è l'ennesima sconfitta per la città. Uno dei luoghi più belli del nostro territorio abbandonato a se stesso al declino, alla mancanza di manutenzione e al degrado. Oramai si transenna tutto come soluzione per giustificare la scarsissima manutenzione che viene effettuata su qualsiasi bene pubblico a partire dal verde, fino ai monumenti e alle strade. Un disastro continuo e costante" dichiarano il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli che ha effettuato un sopralluogo proprio sull'ingresso interdetto al pubblico e transennato.