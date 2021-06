Agguato a Miano, gambizzato un 37enne: si indaga Le sue condizioni non sono giudicate gravi. Indagini in corso da parte della Polizia

Ha dichiarato agli inquirenti di essere stato raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra da parte di sconosciuti. Un chiaro avvertimento. Vittima dell'ennesimo agguato a Napoli un 37enne vicino alla famiglia dei Di Lauro. L'uomo e' stato trasportato in ospedale da una persona in sella ad uno scooter che ha poi fatto perdere le sue tracce. Le sue condizioni non vengono giudicate gravi, è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sono in corso indagini da parte della Polizia.