In tre a rubare un motorino, due sono minori: un arresto e due denunce Intervento dei carabinieri al Vomero

I carabinieri della stazione Vomero hanno arrestato per furto aggravato un19enne nato a Napoli e già noto alle forze dell'ordine. Due minori incensurati di 17 e 15 anni e di origini srilankesi sono stati denunciati per lo stesso reato.

Sono stati tutti sorpresi dai militari in Via Girolamo Santacroce mentre tentavano di allontanarsi a bordo di un motociclo appena forzato e rubato. Due dei 3 erano già in sella ad un secondo ciclomotore risultato oggetto di furto.

Entrambi i veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari mentre l’arrestato è ora in attesa di giudizio. I due minori sono stati affidati ai genitori.