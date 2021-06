Grumo Nevano: tutela del lavoro, i carabinieri denunciano 4 imprenditori Elevate sanzioni amministrative per 65mila euro e prescrizioni penali per 130mila euro

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano insieme a quelli del nucleo operativo del comando gruppo carabinieri tutela del lavoro di Napoli, dei carabinieri del reggimento Campania e al personale civile dell’ispettorato del lavoro, a conclusione di un predisposto servizio di controllo finalizzato a contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del “lavoro nero” hanno denunciato 4 persone, italiane e straniere, titolari di altrettanti opifici tessili ubicati nel comune di Casandrino, responsabili di numerose violazioni penali alle norme della sicurezza sui luoghi di lavoro.



Durante le attività è emerso, inoltre, che 15 lavoratori non erano stato assunti regolarmente. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 65mila euro e prescrizioni penali per 130mila euro.

Delle 4 attività controllate, tra quelle con le maggiori criticità riscontrate, una è stata sottoposta a sequestro, mentre l’altra è stata momentaneamente sospesa.