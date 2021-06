Minore gambizzato da due persone in scooter nel napoletano: si indaga 17enne in ospedale, è caccia agli autori

E' giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Castellammare di Stabia riportando più di una ferita alla gamba destra da arma da fuoco. Protagonista dell'episodio un minore di Torre Annunziata. Il ragazzo ha dichiarato di essere stato aggredito da due persone in sella ad uno scooter. I fatti si sarebbero verificati a Boscoreale. Indagini sono in cosro da parte dei carabinieri per accertare l'esatta dinamica dei fatti.