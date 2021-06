Pedopornografia online, bimbi abusati sul web: indagini anche a Napoli L'inchiesta della polizia postale e delle comunicazioni

La Polizia di Trieste ha arrestato un uomo, di 52 anni, di Gorizia, e denunciato due persone, rispettivamente a Napoli e a Padova sequestrando inoltre criptovalute e decine di migliaia di file di pornografia minorile.

Si tratta dell'operazione "Web Oscuro", condotta dalla polizia postale e delle comunicazioni centro nazionale di contrasto alla pedopornografia online.

La perquisizione eseguita nei confronti dell'arrestato, che aveva accuratamente protetto i suoi account e sistemi con tecniche per rendere anonima la presenza in rete, ha consentito di rinvenire più di 30 mila file pedopornografici con bambini, anche molto piccoli, raffigurati mentre venivano sottoposti a violenze e sevizie. Indagini approfondite da parte degli inquirenti in Campania, dove l'operazione non si è affatto conclusa.