Covid, i ricoverati al Cotugno sono tutti pazienti non vaccinati: non scherziamo Il 30% dei campani manca all'appello della campagna vaccinale e preoccupa la variante Delta

Pazienti tra i 50 e i 60 anni non vaccinati, ricoverati al Cotugno di Napoli e in altre strutture sanitarie della regione.

E' questo il vero dramma. Il 30% dei campani manca all'appello della campagna vaccinale e a preoccupare sempre più è la variante Delta diffusasi in modo particolare in Puglia. Per Rodolfo Punzi, direttore del dipartimento malattie infettive del Cotugno: "Vi sono attualmente due elementi preoccupanti da non sottovalutare. Il primo riguarda la comunicazione caotica sui vaccini a vettore virale che ha rallentato e scoraggiato le somministrazioni, tanto che si registrano ancora ricoveri al Cotugno di pazienti non vaccinati, e l’insidiosa diffusione della variante Delta, più contagiosa del 60 per cento rispetto a quella inglese."

Il monito da parte di Punzi è quello di vaccinarsi. Solo in questo modo sarà possibile evitare ricoveri negli ospedali e seri rischi per chi dovesse contrarre la nuova variante.