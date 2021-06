Sequestrato fucile mitragliatore con oltre 100 cartucce Controlli della polizia a Sant'Antonio Abate

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in piazza Guglielmo Pepe un 40enne napoletano con precedenti e lo hanno denunciato per inosservanza agli obblighi del Dacur (divieto di accedere alle aree urbane) cui è sottoposto.

Inoltre, nella stessa mattinata i poliziotti hanno rinvenuto, all’interno di un armadio a muro in un palazzo abbandonato in vico Lepre a Pontenuovo, un fucile mitragliatore calibro 9 completo di caricatore e 115 cartucce cal. 223.

Infine gli operatori hanno notato in piazza Sant’Anna a Capuana un uomo dall’atteggiamento sospetto che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di qualcosa ma è stato bloccato e trovato in possesso di 2 involucri con 0,83 grammi di cocaina e di 2 bustine contenenti 1,52 grammi di marijuana. Un 63enne napoletano con precedenti a carico, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.