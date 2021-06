Nuovo feroce agguato a Napoli, sangue a Piscinola: ucciso 30enne Assassinato a colpi di arma da fuoco in sella al suo motorino

Si torna ad uccidere a Napoli. E' di oggi un nuovo omicidio. La vittima è Antonio Avolio, 30 anni. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco in via Teano, nel quartiere Piscinola, zona nord del capoluogo partenopeo. Sul posto 118 e carabinieri. Avolio era in sella al suo motorino, quando è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. E' successo all'incrocio con via Comunale Piscinola. Cinque anni fa era finito in carcere per estorsione a Udine. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia Stella e del nucleo investigativo.