Frode fiscale nella commercializzazione di carburanti: blitz della Finanza Sequestro da oltre 59 milioni di euro sull'asse Napoli-Trieste

Le Fiamme Gialle di Trieste e Napoli, coordinate dalla Procura di Napoli, hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni del valore di oltre 59 milioni di euro nei confronti di 5 persone ritenute esponsabili di una frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Si tratta del prosieguo delle indagini che avevano già portato al sequestro eseguito il 30 marzo scorso nei confronti di una società operante nel settore.

Sulla base delle nuove indagini sono state estese le contestazioni dei reati fiscali anche nei confronti dei gestori di fatto della società. Le contestazioni originarie riguardavano la presentazione di dichiarazione fraudolenta di imposta per l'anno 2017 e l'omessa dichiarazione per l'anno 2017. Si aggiungono ora le ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2017 e l'emissione di fatturazioni fasulle per l'anno 2018, per oltre 30 milioni di euro di fittizi acquisti e cessioni di carburante con diverse società fantasma. Ciò ha comportato l'evasione dell'Iva per circa 7 milioni di euro.