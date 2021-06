Coroglio: bar aperto nonostante il divieto, denunciato il titolare Controlli degli agenti del commissariato di Bagnoli

Gli agenti del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio hanno notato un locale, già chiuso domenica notte per inottemperanza alle misure anti Covid-19, che presentava le serrande alzate.

I poliziotti, una volta entrati, hanno accertato che l’attività risultava aperta al pubblico e hanno denunciato il titolare, un 36enne napoletano, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.