Paura vicino gli scavi di Pompei: uomo spara contro l'ex moglie Non si registrano danni o feriti

Attimi di grande paura nella tarda mattinata di oggi a Pompei, in provincia di Napoli. Un uomo, probabilmente per intimidire la moglie con la quale si sta separando, ha esploso due colpi di pistola a salve all'interno di un ristorante dove lavora la donna. La struttura e' in Via Plinio, a due passi dall'ingresso "porta Marina Inferiore" del parco archeologico di Pompei. Non si registrano danni o feriti, sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata in questo momento a lavoro per rintracciare l'uomo e definire le sue eventuali responsabilità.