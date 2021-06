8 chili di droga nascosti in cantina: avrebbero fruttato oltre 60mila euro La scoperta dei carabinieri a Marano di Napoli

I carabinieri della sezione operativa di Marano di Napoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 36enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto in una cantinola ben 24 buste contenenti complessivamente 8 chili di marijuana già essiccata e pronta per lo smercio. Con lo stupefacente anche un “kit” per il confezionamento delle dosi che, immesse sul mercato avrebbe fruttato oltre 60mila euro. Finito in manette, l'uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.