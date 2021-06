Carabinieri impegnati nei controlli notturni: un arresto Un uomo ubriaco alla guida, manda in frantumi il vetro posteriore della gazzella dei carabinieri

Nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, i carabinieri hanno effettuato diversi controlli in città nella fascia notturna a partire dalle 22. Particolare attenzione è stata rivolta nelle aree di piazza dante, piazzetta carolina, via monte di dio e piazza san giovanni maggiore.

48 le persone controllate e 4 centauri indisciplinati sanzionati. Nelle zone setacciate i carabinieri hanno accertato la presenza di pochi giovani. Qualche disordine, immediatamente risolto dai militari è stato riscontrato a piazza mercato. Molti i giovani presenti a bordo di una 30ina di scooter e di 8 auto.

Gli immediati rinforzi del nucleo radiomobile e dei carabinieri del reggimento Campania hanno permesso di disperdere, identificare e sanzionare diversi centauri senza casco. Durante le operazioni, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato per evasione, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza un 38enne di Angri già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti in via argine all’altezza di un centro commerciale.

Il 38enne ubriaco e a bordo della sua auto si è andato a schiantare contro un palo dell’illuminazione pubblica. Rimasto illeso, è stato arrestato anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari nella cittadina in provincia di Salerno. Durante le fasi dell’arresto, non contento, ha frantumato anche il vetro posteriore della gazzella. Nessuno è rimasto ferito. L’arrestato è in attesa di giudizio.