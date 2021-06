Borrelli: "Degrado perpetuo nelle periferie napoletane" Ennesime discariche a cielo aperto e pericoli per la salute

Ennesima discarica a cielo aperto, segnalata dai cittadini al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, a Pianura.

Nel complesso residenziale al centro di via Montagna Spaccata del villaggio Caritas, meglio conosciuto come le “Case Gialle, la strada si mostra completamente invasa da rifiuti e spazzatura di ogni genere. Situazione simile anche sulla Strada Comunale Pianura, sempre come segnalato dai residenti al Consigliere Borrelli.

Per quanto possa essere possibile, invece, a Ponticelli, alle spalle della motorizzazione civile via Argine, è ancora peggio. Come denunciano i cittadini, è presente un’immensa discarica a cielo aperto piena zeppa di rifiuti facilmente infiammabili come pneumatici d’auto.

“Abbiamo sollecitato Asia ad intervenire con operazioni di bonifica ma è assolutamente necessario installare delle fototrappole per inchiodare e punire, in modo severissimo, gli incivili e gli eco-criminali che trasformano il proprio quartiere in una gigantesca discarica.

C’è necessità di invertire la rotta anche perché in queste zone è un fenomeno che si ripete con troppa regolarità ed i residenti non possono continuare a vivere in un degrado perpetuo. L’amministrazione cittadina deve intervenire e non abbandonare queste persone ed il loro quartiere che è stato lasciato ‘marcire’. ” - ha dichiarato il Consigliere Borrelli.