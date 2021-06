Traffico di droga e armi: maxi operazione della Dda in Campania In campo circa 150 Carabinieri del comando provinciale di Napoli,

E' in corso una vasta operazione dei Carabinieri coordinati dalla Dda di Napoli tra Benevento, Acerra, Pomigliano d'arco, Castello di Cisterna, Casamarciano, Castel Volturno e Liscate. Diverse le persone arrestate per favoreggiamento personale aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi comuni e da guerra.

L'indagine è stata avviata a seguito della latitanza di Salvatore Calabria, poi arrestato a Roma mentre era seduto ad un tavolino di un bar. Sono in campo circa 150 Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, supportati dai Comandi Arma territorialmente competenti, che stanno eseguendo una misura cautelare personale emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di numerose persone.