Napoletani in trasferta a Firenze e Torino per rapinare rolex Emesse sette ordinanze di custodia cautelare

I carabinieri della compagnia di Firenze, in collaborazione con personale del comando provinciale carabinieri di Napoli, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, disposta dal Gip presso il Tribunale di Firenze Giampaolo Boninsegna, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano nei confronti di sette persone (5 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 2 agli arresti domiciliari), per il reato di rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento è stato emesso nell’ambito di un’articolata indagine, avviata nel mese di aprile 2021 e condotta dal nucleo operativo della compagnia carabinieri di Firenze, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati in ordine a due episodi di rapina di altrettanti orologi di valore (Rolex), perpetrati ai danni di passanti, sia in questo capoluogo (il 23 aprile scorso) che nella città di Torino (nel successivo mese di maggio), per un valore complessivo di diverse decine di migliaia di euro.

L’attività investigativa, condotta con l’acquisizione di filmati di videosorveglianza e corroborata anche da attività tecniche, ha fatto emergere la consistenza di un gruppo di origine campana, composto da soggetti tra i 24 e i 53 anni, dedito alla commissione di rapine di rolex attraverso un organizzato modus operandi: gli indagati, infatti, pianificando mirate trasferte giornaliere dal capoluogo campano verso località del Centro-Nord Italia e muovendosi, per lo più, a bordo di furgoni presi a noleggio, custodivano all’interno degli stessi almeno due motocicli di grossa cilindrata, tutti intestati a prestanome compiacenti, poi utilizzati, in un arco orario piuttosto ristretto (un’ora circa), per pedinare le vittime e, nel momento ritenuto più favorevole, rapinarle degli orologi da polso lungo la pubblica via.

Le investigazioni hanno permesso di recuperare un orologio Rolex del valore commerciale di €10.000, provento della rapina perpetrata nella città di Torino, rinvenuto nella disponibilità di alcuni componenti del gruppo, sottoposti a controllo poco dopo l’evento criminoso lungo l’autostrada A1, nei pressi del casello di Firenze Sud, mentre stavano ritornando nel capoluogo campano.

Nel corso delle attività sono stati posti sotto sequestro capi di vestiario corrispondenti a quelli utilizzati da alcuni indagati in occasione dei citati eventi criminosi. Il provvedimento cautelare è stato al momento eseguito nei confronti di quattro soggetti, mentre gli altri tre sono attivamente ricercati.