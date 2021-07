Rapinano prostituta con pistola giocattolo: arrestati Nei guai due giovani ora in carcere a Poggioreale

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per concorso in rapina aggravata un 27enne di Sala Consilina già noto alle forze dell'ordine e un 18enne incensurato di Ponticelli. Insieme, armati di pistole giocattolo ma prive di tappo rosso, hanno minacciato una prostituta 38enne che si trovava lungo via Taddeo da Sessa.

I militari hanno incrociato i due rapinatori un attimo dopo la rapina. Li hanno inseguiti e poi bloccati. Nei loro pantaloni le due pistole utilizzate per minacciare la donna. Entrambi sono stati accompagnati nel carcere di Poggioreale.