Nuova aggressione a Villa Betania ai danni di un infermiere: ora basta Borrelli: "Pene severe per chi aggredisce il personale sanitario"

“La nuova aggressione per futili motivi ai danni di un infermiere in servizio presso ‘Villa Betania’, ad opera di un uomo violento già noto alle forze dell’ordine che aveva accompagnato la moglie per un semplice controllo di routine, è il segnale chiaro che così non è possibile andare avanti. L’aggressore, dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato per minacce e lesioni. Ed è tornato in libertà. Trovo inaccettabile che questi comportamenti, messi in atto da persone recidive alla violenza, si risolvano sempre con un nulla di fatto. Da un lato l’aggressore, che incline a delinquere la fa franca; dall’altro gli operatori sanitari, picchiati, minacciati, feriti, e una struttura costretta a sospendere un servizio pubblico essenziale per quanto accaduto. Occorrono pene severe per chi aggredisce il personale sanitario causando interruzione di pubblico servizio, specie se recidivo. A questi soggetti deve essere interdetta la possibilità di accedere alle strutture sanitarie a meno che non siano proprio loro le persone da soccorrere”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli